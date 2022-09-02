Усик: Я бы тоже расстроился, если бы меня два раза подряд набухали

Украинский боксер дал первую пресс-конференцию по возвращении в Украину. Александр Усик признался, обижен ли на Энтоне после его нервного срыва после реванша.

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Украинец заверил, что не обижается на Джошуа, ведь каждый на его месте в тот момент был бы расстроен.

И даже то, что он после поединка немного сорвался, на него нет никакой злобы, ничего. Так бывает. Он расстроился, я бы тоже расстроился, если бы меня два раза подряд набухали,

– рассказал Усик.

Усик дал совет Джошуа, которому ради возвращения на боксерскую вершину нужно просмотреть свое окружение. Александр уверен, что в нем много лишних людей.

У него огромный потенциал для роста. Ему, мне кажется, нужно немного отрезать от себя лишних людей, которые возле него, и все. Многие нахлебники,

– отметил украинец.

Напомним, что после первого поражения Джошуа сменил тренера, но даже Роберт Гарсия не нашел нужных ключей к победе над Усиком. В реванше Александр победил по раздельному решению судей.

Джошуа сложно принял факт второго поражения. Поэтому сразу после оглашения результатов покинул ринг. Но потом вернулся на него и издал довольно неоднозначную речь. Перед этим бросив пояса Усика на землю.