Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко в бою против Ортиса

Уже 29 октября (в Украине в ночь на 30 октября) Василий Ломаченко проведет бой против Джеейна Ортиса. Увидеть вживую возвращение Ломаченко на ринг соберется немало боксерских звезд.

Не смог этот бой обойти вниманием и своим присутствием Александр Усик. Чемпион мира уже прибыл в Нью-Йорк, где состоится поединок Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса.

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Усик в своем инстаграмме изложил фотографию из США. Александр с трибун поддержит своего земляка.



Усик прилетел в Нью-Йорк / Скриншот со сторис боксера

Отметим, что Ломаченко в августе 2022 года присутствовал в Джидде на реванше Александра Усика против Энтони Джошуа. благодаря поддержке и хорошей подготовке, Усик успешно защитил титулы и получил вакатный пояс The Ring.

Поединок состоится 29 октября. Но в Украине бой можно будет пересмотреть в ночь на 30 октября, но не быстрее, чем в 05:00.

На процедуре взвешивания Ломаченко стал тяжелее своего непобедимого соперника. Бой против Ортиса будет для Василия разогревом перед титульным поединком, который может пройти в 2023 году.