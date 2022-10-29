Не зміг цей бій оминути увагою та своєю присутністю Олександр Усик. Чемпіон світу вже прибув у Нью-Йорк, де відбудеться поєдинок Василя Ломаченка та Джемейна Ортіса.

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Український чемпіон світу вже на місці

Боксери вийдуть на ринг на "Медісон-сквер-гарден".

Усик у своєму інстаграмі виклав світлину із США. Олександр з трибун підтримає свого земляка.



Усик прилетів у Нью-Йорк / Скриншот із сторіс боксера

Відзначимо, що Ломаченко у серпні 2022 року був присутній у Джидді на реванші Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. завдяки підтримці та гарній підготовці Усик успішно захистив титули та здобув вакатний пояс The Ring.

Зверніть увагу! Поєдинок відбудеться 29 жовтня. Але в Україні бій можна буде переглянути у ніч на 30-те жовтня, але не швидше, аніж о 05:00.

На процедурі зважування Ломаченко став важчим за свого непереможного суперника. Бій проти Ортіса буде для Василя розігрівом перед титульним поєдинком, який може відбутись у 2023 році.