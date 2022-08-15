К реваншу готов: Усик прибыл в Саудовскую Аравию – патриотическое фото

Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Для украинского это будет первая защита своих чемпионских титулов – WBA, WBO и IBF.

Александр Усик уже прибыл в Джидду (Саудовскую Аравию), где и состоится долгожданный поединок. Боксер засветился на фото в сине-желтом наряде.

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Усик прибыл в Джидду / Фото из инстаграма Matchroom Boxing

Усик – Джошуа: главное о реванше

Реванш Усик – Джошуа состоится в ночь с 20 на 21 августа. Для Александра это будет первая защита своих чемпионских титулов – WBA, WBO и IBF. Он отобрал их у британца в сентябре 2021 года.

Около 40 тысяч фанатов смогут посмотреть бой вживую.

Александр сделал подарок своим землякам и выкупил за собственные средства права на трансляцию реванша, поэтому украинцы смогут бесплатно увидеть противостояние Усик – Джошуа. Где именно смотреть сражение можете просмотреть по ссылке.

Ранее Сергей Стаховский подверг критике Усика за то, что тот выбрал для реванша Саудовскую Аравию. Он отметил, что этот бой можно было бы организовать в Польше, где больше всего украинских беженцев. Промоутер боксера Александр Красюк объяснил, почему реванш не могла принять соседняя страна.