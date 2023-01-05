В 2020 году авторитетное издание The Ring ввело награду "Выступление года", в которой награждало боксеров за самые искусные и технические выступления на ринге. В 2022 году на эту награду претендует украинец Александр Усик.

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Украинский боксер попал в номинанты "за его смелую победу в реванше против мотивированного (и на 20 фунтов тяжелее) Энтони Джошуа в Джидде".

Этот бой состоялся 20 августа. Усик победил Джошуа раздельным решением судей. Он сохранил за собой чемпионские пояса, которые выиграл у британца в предыдущем бою – по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, а также выиграл вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

Кто конкуренты в Усика

Усик один из четырех претендентов на победу в номинации "Выступление года". Трое других – это:

Шакур Стивенсон за его искусное доминирование над Оскаром Вальдесом;

Джесси "Бэм" Родригез за его техническую блистательность в досрочной победе в восьмом раунде над Срисакетом Сор Рунгвисаи;

Дмитрий Бивол за победу над Саулем Альваресом.

Стоит отметить, что первым победителем в 2020 году был признан Теофимо Лопес, который тогда сумел победить Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира.