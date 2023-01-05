У 2020 році авторитетне видання The Ring запровадило нагороду "Виступ року", в якому нагороджувало боксерів за наймайстерніші та найтехнічніші виступи на рингу. У 2022 році на цю нагороду претендує українець Олександр Усик.
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Український боксер потрапив до номінантів "за його сміливу перемогу в реванші проти мотивованого (і на 20 фунтів важчого) Ентоні Джошуа в Джидді".
Цей бій відбувся 20 серпня. Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів. Та зберіг за собою чемпіонські пояси, які він виграв в британця в попередньому бою – за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, а також виграв вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.
Хто конкуренти в Усика
Усик один з чотирьох претендентів на перемогу в номінації "Виступ року". Троє інших – це:
- Шакур Стівенсон за його майстерне домінування над Оскаром Вальдесом;
- Джессі "Бем" Родрігез за його технічну блискучість у достроковій перемозі в восьмому раунді над Срісакетом Сор Рунгвісаї;
- Дмитро Бівол за перемогу над Саулем Альваресом.
Варто відзначити, що першим переможцем у 2020 році було визнано Теофімо Лопеса, який тоді зумів перемогти Василя Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона світу.