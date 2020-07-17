Состояние легендарного украинского боксера Владимира Кличко оценивают в 100 миллионов долларов. Значительную часть денег Кличко заработал как профессиональный боксер.

Немецкое издание журнала Forbes оценило доходы Владимира Кличко.

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Согласно информации журнала, капитал боксера колеблется в отметке в 100 миллионов долларов.

Сообщается, что на момент окончания карьеры доходы украинца оценивался в 21,5 миллиона долларов.

Сам Кличко, как говорится в статье Forbes, отказался комментировать свои доходы, пока не заработает миллиард долларов.

Как утверждает Forbes DACH, ссылаясь на слова боксера, Кличко скрывает свои доходы в том числе для защиты своей семьи в Украине.

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В каких боях Кличко заработал больше всего

В прошлом году Спорт 24 писал, что 44-летний Владимир Кличко за 21 год на профессиональном ринге заработал около 120 миллионов долларов.

Владимир имел несколько боев, когда сумма гонорара составила более 10 миллионов долларов.

Это объединительный бой с Султаном Ибрагимовым – 9 миллионов долларов, унификация против Дэвида Хэя – 12,5 миллиона долларов, защита титула в Москве против Александра Поветкина – 21,5 миллиона долларов, бой с Тайсоном Фьюри – 22,5 миллиона долларов.

И последний бой в карьере против Энтони Джошуа – 20 миллионов долларов.