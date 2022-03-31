Усик посетил в Чехии матч Полесья, осуществившего его футбольную мечту

Александр Усик уехал из Украины ради подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер находится в Чехии.

Посетил матч бывшей команды

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO разбавил свои будни футбольным поединком. Александр Усик посетил товарищеский матч житомирского Полесья, пишет 24 канал.

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Ранее боксер осуществил свою давнюю мечту и дебютировал в футболе на официальном уровне. Сделал он это как раз в составе клуба из Житомира.

В этот раз Усик поддерживал бывшую команду с трибун. Александр охотно общался и не отказал в фото зрителям, посетившим матч.

Боксер был отмечен на стадионе в чешском городе Градец-Кралове, где Полесье минимально обыграло местную команду (0:1).



Усик на матче Полесья в Чехии / Фото с инстаграмма Юлии Комаровой