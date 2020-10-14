Соперник Усика Чисора заплатит круглую сумму спарринг-партнеру, который отправит его в нокдаун
Британский боксер Дерек Чисора продолжает активную подготовку к бою против украинца Александра Усика. Британец ищет спарринг-партнера для тренировок, которому предлагает хорошую сумму за тренировку.
Британский боксер ищет партнера, чтобы продолжить подготовку к бою против украинца. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Sky Sports Boxing.
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Тысяча за нокдаун
Как сообщил менеджер боксера Дэвид Хэй, Чисора ищет спарринг-партнера, но, который будет боксировать только в левой стойке. За каждый раунд британец готов заплатить по 100 фунтов стерлингов.
Интересным нюансом является то, что Чисора хочет побывать в нокдауне на тренировке, чтобы подготовиться к любому развитию поединка. За нокдаун от спарринг-партнера Чисора готов отдать 1 000 фунтов стерлингов.
Усик – Чисора: что известно о бое
Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Поединок пройдет в Лондоне без зрителей на трибунах.