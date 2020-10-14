Британский боксер Дерек Чисора продолжает активную подготовку к бою против украинца Александра Усика. Британец ищет спарринг-партнера для тренировок, которому предлагает хорошую сумму за тренировку.

Британский боксер ищет партнера, чтобы продолжить подготовку к бою против украинца. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Sky Sports Boxing.

Достойное внимания: Усик получил предупреждение от Чисоры: наконец отомщу за моего мальчика Тони Беллью

Тысяча за нокдаун

Как сообщил менеджер боксера Дэвид Хэй, Чисора ищет спарринг-партнера, но, который будет боксировать только в левой стойке. За каждый раунд британец готов заплатить по 100 фунтов стерлингов.

Интересным нюансом является то, что Чисора хочет побывать в нокдауне на тренировке, чтобы подготовиться к любому развитию поединка. За нокдаун от спарринг-партнера Чисора готов отдать 1 000 фунтов стерлингов.

WANTED: Southpaw sparring partners @DerekWarChisora is on the hunt for sparring as he prepares for Oleksander @Usykaa and he's willing to pay £1000 to anyone who can knock him down pic.twitter.com/JZMF8CRHpH — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 13, 2020

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Поединок пройдет в Лондоне без зрителей на трибунах.