Британский боксер Дерек Чисора продолжает подогревать интерес к поединку с Александром Усиком. Дерек анонсировал, что в поединке с украинцем отомстит за своего земляка Тони Беллью.

36-летний Чисора в интервью Sky Sports подтвердил, что хочет отомстить украинцу за Тони Беллью.

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Дерек рассказал, что готовился к встрече с Усиком целый год и готов подарить болельщикам настоящее шоу.

Я был готов к этому бою весь год. Этот бой пройдет у меня дома. После такого сложного года я готов подарить британской публике такую вечеринку на Хэллоуин, которую они заслуживают. Ну и наконец отомстить за моего мальчика Тони Беллью,

– сказал Чисора.

Александр Усик 10-го ноября 2018 года провел бой в первом тяжелом весе против Тони Беллью. Украинец грубо нокаутировал Беллью и защитил свои титулы.

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Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Поединок пройдет в Лондоне без зрителей на трибунах.