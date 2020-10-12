Британський боксер Дерек Чісора продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Олександром Усику. Дерек анонсував, що в поєдинку з українцем помститься за свого земляка Тоні Белью.

36-річний Чісора в інтерв'ю Sky Sports підтвердив, що хоче помститися українцю за Тоні Белью.

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Дерек розповів, що готувався до зустрічі з Усиком цілий рік і готовий подарувати вболівальникам справжнє шоу.

Я був готовий до цього бою весь рік. Цей бій пройде у мене вдома. Після такого складного року я готовий подарувати британській публіці таку вечірку на Хеллоуін, яку вони заслуговують. Ну і нарешті помститися за мого хлопчика Тоні Белью,

– сказав Чіора.

Олександр Усик 10-го листопада 2018 року провів бій у першій важкій вазі проти Тоні Белью. Українець брутально нокаутував Белью та захистив свої титули.

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Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Поєдинок пройде у Лондоні без глядачів на трибунах.