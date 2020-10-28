Если Чисора рискнет против Усика, то окажется на полу: промоутер украинца Красюк
Александр Красюк, который является промоутером Александра Усика, не исключает, что бой против Дерека Чисоры может длиться все 12 раундов. Будет ли в поединке нокаут в большей степени зависит не от украинца, а от боксера из Великобритании.
31 октября Усик и Чисора наконец встретятся на одном ринге, чтобы определить более сильного. Красюк думает, что план Усика будет похож на тот, который был в предыдущем поединке против Чазза Уизерспуна. Украинец осторожно начнет бой, а уже через 2-3 раунда добавит в мощности и начнет уничтожать соперника, сообщает SkySports.
Стоит прочитать: Чисора мощнее, но скорость и меткость Усика просто поражает: спарринг-партнер украинца
Ожидания промоутера
"Произойдет ли в поединке нокаут в большей степени зависит не от Усика, а от Чисоры. Если Дерек в хорошей форме, если он будет готов двигаться по рингу на протяжении всей дистанции, если его выносливость позволит ему оставаться в фокусе, не теряя концентрации, тогда нокаут скорее всего не произойдет. Но как только Дерек решит рискнуть, то мгновенно найдет себя на полу", – заявил Красюк.
По словам Красюка, у Усика есть единственное желание – закрепиться в супертяжелом весе. Он завершил подготовку к поединку, провел спарринги и уже с нетерпением ждет, чтобы выйти на ринг против Чисоры.
- Поединок Усик – Чисора состоится в Лондоне, но боксеры будут вынуждены выступать при пустых трибунах.
- Для украинского боксера этот бой станет вторым в карьере в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.
- В последний раз Чисора также выходил на ринг еще в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса. Поэтому боксеры одинаковый отрезок времени не проводили свои бои.