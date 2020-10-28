Александр Красюк, который является промоутером Александра Усика, не исключает, что бой против Дерека Чисоры может длиться все 12 раундов. Будет ли в поединке нокаут в большей степени зависит не от украинца, а от боксера из Великобритании.

31 октября Усик и Чисора наконец встретятся на одном ринге, чтобы определить более сильного. Красюк думает, что план Усика будет похож на тот, который был в предыдущем поединке против Чазза Уизерспуна. Украинец осторожно начнет бой, а уже через 2-3 раунда добавит в мощности и начнет уничтожать соперника, сообщает SkySports.

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Ожидания промоутера

"Произойдет ли в поединке нокаут в большей степени зависит не от Усика, а от Чисоры. Если Дерек в хорошей форме, если он будет готов двигаться по рингу на протяжении всей дистанции, если его выносливость позволит ему оставаться в фокусе, не теряя концентрации, тогда нокаут скорее всего не произойдет. Но как только Дерек решит рискнуть, то мгновенно найдет себя на полу", – заявил Красюк.

По словам Красюка, у Усика есть единственное желание – закрепиться в супертяжелом весе. Он завершил подготовку к поединку, провел спарринги и уже с нетерпением ждет, чтобы выйти на ринг против Чисоры.