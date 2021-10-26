Усик подождет: у Фьюри назвали нового соперника

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет следующий поединок весной 2022 года. Его соперником станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.

Диллиан Уайт или Джо Джойс

Промоутер британца Боб Арум считает, что он выйдет на ринг уже в марте.

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"Я постоянно общаюсь с Тайсоном. Он, безусловно, не собирается уходить из бокса. Вопрос в том, когда он будет драться в следующий раз. Я мог бы предположить, что, наверное, в марте", – сказал промоутер Тайсона.

Также он добавил, что Уайт не является обязательным претендентом.

Я хочу, чтобы в марте Фьюри провел бой в Британии и думаю, что среди потенциальных соперников могут быть Диллиан Уайт или Джо Джойс,

– отметил Арум.