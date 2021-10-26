Ділліан Уайт або Джо Джойс

Промоутер британця Боб Арум вважає, що той вийде на ринг вже у березні.

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"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз. Я міг би припустити, що, напевно, в березні", – сказав промоутер Тайсона.

Також він додав, що Вайт не є обов'язковим претендентом.

Я хочу, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Британії і гадаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Уайт або Джо Джойс,

– зазначив Арум.