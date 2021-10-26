Диллиан Уайт или Джо Джойс
Промоутер британца Боб Арум считает, что он выйдет на ринг уже в марте.
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"Я постоянно общаюсь с Тайсоном. Он, безусловно, не собирается уходить из бокса. Вопрос в том, когда он будет драться в следующий раз. Я мог бы предположить, что, наверное, в марте", – сказал промоутер Тайсона.
Также он добавил, что Уайт не является обязательным претендентом.
Я хочу, чтобы в марте Фьюри провел бой в Британии и думаю, что среди потенциальных соперников могут быть Диллиан Уайт или Джо Джойс,
– отметил Арум.
- Осенью 2021 года Фьюри в Лас-Вегасе третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером и нокаутировал американца.
- После этого промоутеры и эксперты начали говорить о бое Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
- Усик прокомментировал мнения экспертов и заявил, что встреча с Тайсоном Фьюри будет грандиозной.
- Однако Усику нужно дать реванш Джошуа.