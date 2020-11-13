Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) поднялся на 20 место в рейтинге лучших боксеров по версии авторитетного британского издания BoxRec.

Сайт BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Смотрите также Кто стал лучшим боксером по версии BoxRec: топ-30 украинцев

Согласно их данным, первым в рейтинге идет мексиканец Сауль Альварес. На втором месте расположился британец Тайсон Фьюри, а замкнул тройку лучших американец Эрол Спенс.

Также в топ-10 попали Геннадий Головкин, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Терренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо, Александр Поветкин и Сергей Ковалев.

Украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко заняли не самые высокие места. Усика признали лишь 20-м в рейтинге, а Ломаченко 27-м. Теофимо Лопес, который победил Ломаченко около месяца назад, находится на двенадцатой строчке. Последний соперник Усика Дерек Чисора занял 77-ю строчку.

При этом рейтинг составляют не эксперты, а компьютер после анализа поединков и других факторов.

Топ-30 лучших боксеров мира по версии BoxRec