Український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) піднявся на 20 місце в рейтингу найкращих боксерів за версією авторитетного британського видання BoxRec.

Сайт BoxRec оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Дивіться також Хто став найкращим боксером за версією BoxRec: топ-30 українців

Відповідно до їхніх даних, першим в рейтингу йде мексиканець Сауль Альварес. На другому місці розташувався британець Тайсон Ф'юрі, а замкнув трійку найкращих американець Ерол Спенс.

Також в топ-10 потрапили Геннадій Головкін, Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа, Терренс Кроуфорд, Менні Пак'яо, Олександр Повєткін і Сергій Ковальов.

Українці Олександр Усик і Василь Ломаченко зайняли не найвищі місця. Усика визнали лише 20-м у рейтингу, а Ломаченка 27-м. Теофімо Лопес, який переміг Ломаченка близько місяця тому, знаходиться на дванадцятій сходинці. Крайній суперник Усика Дерек Чісора зайняв 77-й рядок.

При цьому рейтинг складають не експерти, а комп'ютер після аналізу поєдинків та інших чинників.

Топ-30 найкращих боксерів світу за версією BoxRec