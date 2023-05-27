Вже у першому таймі Полісся подарувало своїм уболівальникам комфортну перевагу у рахунку над ЛНЗ 2:0. Грицук із пенальті та Козак із гри вивели господарів уперед. Перед стартовим свистком в інстаграмі Катерини Усик з'явилась світлина її чоловіка на фолі футбольного поля.

Цікаво Раніше казав, що перебуває далеко за кордоном: Маркевич відвідав матч Карпат

Чемпіонська підтримка у Житомирі

Олександр прийшов на стадіон, аби на власні очі побачити гру Полісся, яке ще перед зустріччю гарантувало собі вихід в УПЛ. Тому поєдинок проти ЛНЗ мав важливий характер з точки зору боротьби за чемпіонство Першої ліги України проти Оболоні.



Усик відвідав матч Полісся – ЛНЗ / Скриншот із інстаграму Катерини

Наприкінці матчу ЛНЗ відквитало один гол завдяки удару Тищенка. Але цього вже було замало бодай для нічиї. Полісся домашньою перемогою над ЛНЗ 2:1 закінчило свої виступи у другій за силою лізі країни.

Полісся за 14 турів набрало 32 бали та випередило другу Оболонь, яка зіграла внічию з Карпатами 1:1, на три очки.

Житомирський клуб став чемпіоном Першої ліги України та у наступному сезоні-2023/2024 буде грати в УПЛ.

Привітати з тріумфом на футбольне поле вийшов сам Олександр Усик. Чемпіон світу з боксу зробив по-справжньому чемпіонський подарунок команді. Президент клубу Геннадію Буткевичу отримав унікальний пояс із рук самого Усика.

Такий пояс WBC у кольорах прапора України є лише в одному екземплярі. Цікаво, що саме пояса за версією WBC бракує Усику, аби стати абсолютним чемпіоном світу.



Усик подарував Поліссю унікальний пояс / Фото житомирського клубу

Нагадаємо! Вихід в УПЛ гарантувала собі також Оболонь. За підвищення у класі через стикові матчі бореться ЛНЗ та запорізький Металург.

Після поєдинку Усик разом із дружиною був помічений у компанії легенди боксу – Володимира Кличка. Спільні фото компанія зробила на фоні банера футбольного клубу з Житомира. Схоже, що Кличко-молодший також відвідав святкування команди.

Відзначимо, що Усик пограв у футболці Полісся на зимовому турнірі.



Катерина та Олександр Усик разом із Володимиром Кличком / Фото дружини Усика