Усик под елкой: Джо Джойс "написал письмо" Санта Клаусу – фото
Британский боксер Джо Джойс в предвкушении новогодних праздников. Непобедимый боксер тяжелого веса решил помочь Санта Клаусу и намекнул, что хочет увидеть под елкой.
Джойс попытался похвастаться навыками фоторедактора и сделал коллаж с желаемыми подарками. Об этом сообщает 24 канал.
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Под рождественской елкой Джойса в виде подарка оказался непобедимый украинец Александр Усик. Компанию 33-летнему украинцу составили Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Энди Руис, Дерек Чисора и Луис Ортис.
Дорогой Санта, я был очень хорошим мальчиком в этом году,
– написал Джойс.
Реален ли поединок Усик – Джойс
Усик и Джойс могут встретиться уже в 2021 году. Боксеры, вероятно, посоревнуются за чемпионский пояс WBO.
Для этого нужно, чтобы титул WBO освободил действующий чемпион Энтони Джошуа.
СМИ сообщали, что Усик может встретиться с победителем боя Джо Джойс – Дэниел Дюбуа. Как известно, сенсационную победу одержал Джойс.
В команде британца надеются, что им удастся организовать поединок с Усиком.
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