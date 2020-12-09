Британский боксер Джо Джойс в предвкушении новогодних праздников. Непобедимый боксер тяжелого веса решил помочь Санта Клаусу и намекнул, что хочет увидеть под елкой.

Джойс попытался похвастаться навыками фоторедактора и сделал коллаж с желаемыми подарками. Об этом сообщает 24 канал.

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Под рождественской елкой Джойса в виде подарка оказался непобедимый украинец Александр Усик. Компанию 33-летнему украинцу составили Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Энди Руис, Дерек Чисора и Луис Ортис.

Дорогой Санта, я был очень хорошим мальчиком в этом году,

– написал Джойс.

Реален ли поединок Усик – Джойс

Усик и Джойс могут встретиться уже в 2021 году. Боксеры, вероятно, посоревнуются за чемпионский пояс WBO.

Для этого нужно, чтобы титул WBO освободил действующий чемпион Энтони Джошуа.

СМИ сообщали, что Усик может встретиться с победителем боя Джо Джойс – Дэниел Дюбуа. Как известно, сенсационную победу одержал Джойс.

В команде британца надеются, что им удастся организовать поединок с Усиком.