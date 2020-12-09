Британський боксер Джо Джойс у передчутті новорічних свят. Непереможний боксер важкої ваги вирішив допомогти Санта Клаусу та натякнув, що хоче побачити під ялинкою.

Джойс спробував похизуватися навичками фоторедактора та зробив колаж з бажаними подарунками. Про це повідомляє 24 канал.

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Під різдвяною ялинкою Джойса у вигляді подарунка опинився непереможний українець Олександр Усик. Компанію 33-річному українцю склали Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Енді Руїс, Дерек Чісора та Луїс Ортіс.

Дорогий Санта, я був дуже хорошим хлопчиком цього року,

– написав Джойс.

Чи реальний поєдинок Усик – Джойс

Усик та Джойс можуть зустрітися уже у 2021 році. Боксери, ймовірно, посперечаються за чемпіонський пояс WBO.

Для цього потрібно, щоб титул WBO звільнив чинний чемпіон Ентоні Джошуа.

ЗМІ повідомляли, що Усик може зустрітися з переможцем бою Джо Джойс – Деніель Дюбуа. Як відомо, сенсаційну перемогу здобув Джойс.

У команді британця сподіваються, що їм вдасться організувати поєдинок з Усиком.