Усик перед боем пошел в Лондоне в церковь Московского патриархата

Александр Усик перед самым важным боем с Энтони Джошуа вместе с командой и кумом Василием Ломаченко сходил в церковь. Усик не изменил себе и по традиции пошел в храм, принадлежащий РПЦ.

Соответствующее фото появилось на странице его промоутерской компании. Таким же снимком поделился и его близкий друг боксер Василий Ломаченко.

Важно Усик и Джошуа не смогут провести реванш

Усик перед боем сходил в храм РПЦ

Александр Усик перед чемпионским боем с британцем Энтони Джошуа вместе со своей командой посетил Собор Успения Божией Матери и Всех Святых. Кафедральный собор принадлежит Русской православной церкви.



Усик, его команда и Ломаченко у храма РПЦ в Лондоне / Фото из инстаграма usyk17. promotions

Ни Василий Ломаченко, никто другой из команды, обозначенный на фото, не проставил метки геолокации. Впрочем, по экстерьеру сооружения заметно, что это именно этот храм.



Храм РПЦ в Лондоне, в который сходил Усик / Фото wikipedia.org

Боксер неоднократно подвергался критике из-за своих религиозных убеждений и посещения храмов московского патриархата.

Усик дружит с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Зимой 2018-го Александр Усик посетил митрополита в резиденции Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.

Из-за участия в съемках российского фильма о церквях Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца". Спортсмены в ленте рассказывают о своей дружбе с русскими и продвигают тезис о "едином народе".