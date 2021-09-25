Відповідне фото з'явилося на сторінці його промоутерської компанії. Таким же знімком поділився і його близький друг боксер Василь Ломаченко.

Важливо Усик та Джошуа не зможуть провести реванш

Усик перед боєм сходив у храм РПЦ

Олександр Усик перед чемпіонським боєм з британцем Ентоні Джошуа разом зі своєю командою відвідав Собор Успіння Божої Матері та Всіх Святих. Кафедральний собор належить Російській православній церкві.



Усик, його команда і Ломаченко біля храму РПЦ у Лондоні / Фото з інстаграму usyk17.promotions

Ані Василь Ломаченко, ані жоден інший з команди, позначений на фото, не проставив мітки геолокації. Втім, за екстер'єром споруди помітно, що це саме цей храм.



Храм РПЦ у Лондоні, в який сходив Усик / Фото з wikipedia.org

Зверніть увагу! Поєдинок Усик – Джошуа почався о 22:00 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. На кону поєдинку Усик – Джошуа будуть титули WBO, WBA, IBF, IBO, які поки належать Ентоні Джошуа. Онлайн-трансляція є за цим посиланням.