Бой Усик – Джошуа является главным событием боксерского шоу 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм". Поэтому боксеры последние выйдут в ринг.

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Само шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Бою Усик – Джошуа будут предшествовать несколько боев

Даниэль Лапин (4-0, 0 КО) – Павел Мартынюк (4-7, 4 КО). Первый из них – протеже Усика. Второй – рожденный в Украине боксер, выступающий под флагом Польши.

Кэмпбелл Хаттон (3-0, 0 КО) – Сонни Мартинес (2-4, 0 КО). Сын легендарного Рикки Хаттона делает первые шаги в профессиональном боксе.

Кристофер Оузли (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)

Максим Продан (19-0-1, 15 КО) – Флориан Марку (8-0-1, 6 КО). Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона IBF в полусреднем весе.

Каллум Смит (27-1, 19 КО) – Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО)

Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) – Дилан Прашович (15-0, 12 КО). Еще один бой за чемпионский титул. На этот раз на кону пояс WBO в первом тяжелом весе.

Только после этого начнется бой Усик – Джошуа. Фанатам бокса не стоит рассчитывать на их выход на ринг раньше 23:50. Вполне возможно, что бой начнется и после полуночи.

Эксклюзивными правами на показ боя в Украине владеет платформа Megogo.

Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа