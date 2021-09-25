Соответствующее фото появилось на странице его промоутерской компании. Таким же снимком поделился и его близкий друг боксер Василий Ломаченко.

Важно Усик и Джошуа не смогут провести реванш

Усик перед боем сходил в храм РПЦ

Александр Усик перед чемпионским боем с британцем Энтони Джошуа вместе со своей командой посетил Собор Успения Божией Матери и Всех Святых. Кафедральный собор принадлежит Русской православной церкви.



Усик, его команда и Ломаченко у храма РПЦ в Лондоне / Фото из инстаграма usyk17. promotions

Ни Василий Ломаченко, никто другой из команды, обозначенный на фото, не проставил метки геолокации. Впрочем, по экстерьеру сооружения заметно, что это именно этот храм.



Храм РПЦ в Лондоне, в который сходил Усик / Фото wikipedia.org

Обратите внимание! Поединок Усик – Джошуа начался в 22:00 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. На кону поединка Усик – Джошуа будут титулы WBO, WBA, IBF, IBO, которые пока принадлежат Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция есть по этой ссылке.