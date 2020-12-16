Эпопея о бое Александра Усика за титул чемпиона WBO никак не завершится. Действующий чемпион мира Энтони Джошуа наотрез отказывается выполнить обязательства и провести бой с украинцем. В планах "Эй-Джея" поединок с Тайсоном Фьюри и Джошуа готов оставить титул WBO.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, похоже, что разуверился в своих силах убедить Усика об отсрочке боя за титул. Команда Джошуа готова отказаться от титула WBO, информирует Boxing Scene.

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Нам плевать

Энтони Джошуа и чемпион мира по версии WBC Фьюри хотят, чтобы на кону их поединка было звание абсолютного чемпиона мира. Для этого нужно, чтобы на кону, кроме поясов WBC, WBA, IBF, был еще и WBO.

У Энтони Джошуа не переживают, если WBO заставит оставить пояс. Однако Хирн все еще намерен добиться своего.

Нам плевать. Мы освободим пояс, если понадобится. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой был за звание абсолютного чемпиона. Это не проблема, все этого хотят. Вы увидите этот бой в следующем году,

– сказал Хирн.

Что известно о бое за титул WBO

Энтони Джошуа 12-го декабря победил Курбата Пулева и защитил свой статус чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO. В то же время Усик 31-го октября одолел Дерека Чисору и формально сохранил статус претендента на пояс WBO.

Несмотря на риторику Джошуа, его команды и иностранной прессы, Усик не встретится с Энтони в следующем бою. Джошуа нацелился на поединок с Фьюри.

Существует альтернативный вариант ситуации. В частности, титул WBO будет на кону встречи Джошуа и Фьюри, но после поединка станет вакатным. Тогда Усик проведет бой за титул, например, с Джо Джойсом или Джозефом Паркером.

Сообщается, что Усику могут предложить отступные. Впрочем, ранее 33-летний украинец заявлял, что его не интересуют деньги, а только титул.