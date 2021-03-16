Украинский боксер Александр Усик возразил, что снимался в фильме жены руководителя пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница".

По его словам, специально он ни для кого не снимался. А кадры с ним взяты из старого интервью с женой Витора Медведчука.

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Усик заявил, что ему предложили поговорить с женой Медведчука, когда та снимала фильм о Лавре.

Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто глупость какая-то получилась. Это видео было записано где-то год или больше назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить,

– сказал Усик.

"Но монахи сказали, что лучше меня это никто не сделает. В итоге я согласился. Это информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают", – заявил боксер.

Что известно о Марченко и фильме

На данный момент вышла только первая часть фильма. Будет ли Усик фигурировать в следующих сериях – неизвестно.

Оксана Марченко – украинская телеведущая, жена лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

19 февраля 2021 года СНБО наложил на Марченко и ее мужа санкции в связи с расследованием по статье "Финансирование терроризма".