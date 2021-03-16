Український боксер Олександр Усик заперечив, що знімався у фільмі дружини керівника проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко "Паломниця".

За його словами, спеціально він не для кого не знімався. А кадри з ним взяті зі старого інтерв'ю з дружиною Вітора Медведчука.

Про головне Бити з любов'ю: Усик знявся у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" – відео

Усик заявив, що йому запропонували поговорити з дружиною Медведчука, коли та знімала фільм про Лавру.

Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити,

– сказав Усик.

"Але монахи сказали, що краще мене цього ніхто не зробить. У підсумку я погодився. Це є інформаційна війна. Коли комусь погано, вони обманюють. Я вже задовбался мовчати і миритися з тим, коли люди так роблять", – заявив боксер.

Що відомо про Марченко та фільм

На даний момент вийшла тільки перша частина фільму. Чи буде Усик фігурувати в наступних серіях – невідомо.

Оксана Марченко – українська телеведуча, дружина лідера партії ОТЗЖ Віктора Медведчука.

19 лютого 2021 року РНБО наклала на Марченко та її чоловіка санкції в зв'язку з розслідуванням за статтею "Фінансування тероризму".