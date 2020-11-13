Усик відмовився виступати у новій ваговій категорії WBC
Непереможний український боксер Олександр Усик не виступатиме у новій ваговій категорії WBC. Світова боксерська рада (WBC) вирішила створити проміжну вагову категорію між суперважкою та першою важкою.
Усик не перейде у нову вагу
Президент WBC Маурісіо Сулейман, який став ініціатором створення нового дивізіону, розповів, що Усик не виступатиме в новій ваговій категорії. Про це повідомляє boxingnews24.com.
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Сулейман переконаний, що Усик не покине суперважку вагу, адже очікує бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.
Усик – приголомшливий боєць. Один з кращих в історії першої важкої ваги. Провів два поєдинки в суперважкій вазі й ті, хто бачив його бій з Чісорою, прийшли до висновків. Але він офіційний претендент на бій з Джошуа, він хоче заробити. Так що очевидно, що в нього на думці суперважка вага,
– зазначив Сулейман.
Окрім Усика, колишній чемпіон WBC американець Деонтей Уайлдер теж відмовився переходити в новий дивізіон.
"Уайлдер хоче реваншу з Ф'юрі. Незважаючи на те, що Олександр і Деонтей підходять для нової вагової категорії, не бачу варіантів, за яких вони захочуть перейти до неї", – резюмував Сулейман.
Що відомо про нову вагу?На відміну від суперважкої ваги, цей дивізіон матиме обмеження – 90,7 – 101,6 кілограма. Дивізіон назвуть "Бріджер" – на честь 6-річного хлопчика Бріджера Вокера, який отримав серйозні поранення, коли кинувся рятувати свою сестру від нападу собаки.
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