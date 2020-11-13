Непереможний український боксер Олександр Усик не виступатиме у новій ваговій категорії WBC. Світова боксерська рада (WBC) вирішила створити проміжну вагову категорію між суперважкою та першою важкою.

Усик не перейде у нову вагу

Президент WBC Маурісіо Сулейман, який став ініціатором створення нового дивізіону, розповів, що Усик не виступатиме в новій ваговій категорії. Про це повідомляє boxingnews24.com.

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Сулейман переконаний, що Усик не покине суперважку вагу, адже очікує бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Усик – приголомшливий боєць. Один з кращих в історії першої важкої ваги. Провів два поєдинки в суперважкій вазі й ті, хто бачив його бій з Чісорою, прийшли до висновків. Але він офіційний претендент на бій з Джошуа, він хоче заробити. Так що очевидно, що в нього на думці суперважка вага,

– зазначив Сулейман.

Окрім Усика, колишній чемпіон WBC американець Деонтей Уайлдер теж відмовився переходити в новий дивізіон.

"Уайлдер хоче реваншу з Ф'юрі. Незважаючи на те, що Олександр і Деонтей підходять для нової вагової категорії, не бачу варіантів, за яких вони захочуть перейти до неї", – резюмував Сулейман.