Усик оценил шансы на бой с лучшим боксером мира

Мексиканский универсал Сауль Альварес перейдет в первый тяжелый вес и попытается покорить шестой дивизион в своей карьере. В будущем среди соперников Канело хотят видеть украинца Александра Усика, выигравшего в первом тяжелом весе все титулы.

Усик против Канело

Усик покинул первый тяжелый вес, так как не видел смысла оставаться в дивизионе. 34-летний украинец перешел в тяжелый вес, где через три поединка стал чемпионом мира.

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Александру удалось повторить достижения Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые также становились чемпионами мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

Усик признался, что ему интересен бой против Альвареса в первом тяжелом весе. Однако олимпийский чемпион затруднился ответить, надеется ли он на встречу с Канело.

Пока это только разговоры,

– сказал Усик.

Год назад Усика уже спрашивали о бое с Альваресом. Тогда Сауль еще не анонсировал переход в первый тяжелый вес. Усик в шутку сказал, что ему пришлось бы отрезать себе ногу, чтобы биться против Канело.