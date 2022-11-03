Украинский спорт объединился вокруг помощи в стране с начала полномасштабного вторжения России. Кто представляет Украину на международных турнирах, кто вступил в Вооруженные силы для помощи на поле боя.

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Одним из них стал боксер Александр Усик, в феврале вступивший в ряды терробороны Киева. Позже спортсмен покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа.

Боксер рассказал, в чем заключались его обязанности во время службы. Усик признался, что его семья не хотела покидать Украину, а женщина даже готова была драться.

У нас была группа людей, друзья. Мы собрались вместе и защищали свою территорию, где мы живем. То есть я пошел в терроборону защищать страну от идущих к нам мародеров и агрессоров. Я вообще забыл о боксе, но тренировался каждый день. Весной у меня предстоял реванш с Энтони Джошуа, но я решил, что никакого реванша не будет. Первый месяц я провел в Киеве и пытался помочь людям, нуждающимся в помощи. Я хотел вывезти семью, чтобы мне было легче. У меня трое детей и жена, чтобы не думать об их безопасности. Но жена мне сказала, что никуда не уедет, это ее дом, и здесь ей будет лучше. И вообще, говорит, дай мне оружие,

– рассказал Александр.

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Напомним, что в августе Усик повторно одолел Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Теперь же украинец настроен на бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик против Фьюри: