Український спорт об'єднався навколо допомоги країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Хтось представляє Україну на міжнародних турнірах, хтось вступив до Збройних сил для допомоги на полі бою.
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Одним із них став боксер Олександр Усик, який у лютому вступив до лав тероборони Києва. Пізніше спортсмен залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа.
Боксер розказав, у чому полягали його обов'язки під час служби. Усик зізнався, що його сім'я не хотіла залишати Україну, а жінка навіть готова була битися.
У нас була група людей, друзі. Ми зібралися гуртом та захищали свою територію, де живемо. Тобто я пішов у тероборону захищати країну від мародерів та агресорів, які до нас йшли. Я взагалі забув про бокс, але тренувався щодня. Навесні у мене мав відбутися реванш з Ентоні Джошуа, але я вирішив, що ніякого реваншу не буде. Перший місяць я провів у Києві та намагався допомогти людям, які потребували допомоги. Я хотів вивезти сім“ю, щоб мені було легше. У мене троє дітей і дружина, щоб не думати про їхню безпеку. Але дружина мені сказала, що нікуди не поїде, це її дім і тут їй буде краще. І взагалі, каже, дай мені зброю,
– розповів Олександр.
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Нагадаємо, що у серпні Усик повторно здолав Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Тепер же українець налаштований на бій із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
Усик проти Ф'юрі:
- У квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Сам Усик розглядає можливість бою із Деонтеєм Вайлдером, якщо бій проти Ф'юрі зірветься.