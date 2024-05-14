Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на победу Василия Ломаченко над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.
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Усик о победе Ломаченко
Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс IBF в легком весе. Усик считает, что победа Ломаченко является важной для Украины, несмотря на непонятную позицию Василия по российско-украинской войне.
Я счастлив, потому что мой друг победил. Это замечательно для Украины. Я люблю тебя, мой друг,
– сказал Усик.
Напомним, это 18-я победа Ломаченко на профессиональном ринге при трех поражениях. Василий завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.