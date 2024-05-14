Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на перемогу Василя Ломаченка над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

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Усик про перемогу Ломаченка

Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом у 11-му раунді та завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі. Усик вважає, що перемога Ломаченка є важливою для України, незважаючи на незрозумілу позицію Василя щодо російсько-української війни.

Я щасливий, тому що мій друг переміг. Це чудово для України. Я люблю тебе, мій друже,

– сказав Усик.

Нагадаємо, це 18-та перемога Ломаченка на професіональному рингу при трьох поразках. Василь завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.

Варто знати. У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик проведе бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Обидві зірки хевівейту досі не знають гіркоти поразок.