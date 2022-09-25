С Фьюри в Симферополь: Усик рассказал о планах организовать бой в освобожденном Крыму

Украинский боксер поделился своими планами на первый визит на деоккупированный полуостров. Александр мечтает об организации боя на стадионе Таврии.

Более 8 лет Автономная Республика Крым оккупирована российской федерацией. Там родился и долгое время проживал украинский чемпион мира по боксу Александр Усик.

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После аннексии полуострова боксер уехал с полуострова, хотя там у него оставалось немало родственников и знакомых. Впрочем, Александр планирует вернуться в Крым после его освобождения. Боксер рассказал, что сделает прежде всего.

Просто поеду на машине, как обычно делал. Первым делом пойду в свой зал в Симферополе, потом – на стадион Таврии, я там столько кругов намотал. Было бы интересно побоксировать на стадионе "Локомотив", там можно немало собрать людей. Не очень много, но достаточно, символически,

– заявил Усик.

Усик ждет бой с Фьюри

Напомним, что недавно Александр защитил звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Усик вторично победил Энтони Джошуа и остается без поражений.

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Теперь украинец намерен боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Однако Александр не хочет выходить на ринг в этом году, тогда как "Цыганский король" настаивает на битве в декабре 2022-го.