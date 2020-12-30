Усик – скиглій, він занадто багато скаржиться: Чісора вщент розкритикував бій з українцем
Британський боксер Дерек Чісора продовжує заявляти, що рішення віддати перемогу Олександру Усику було несправедливим. Він розкритикував роботу українця на ринзі та назвав його "любителем".
Дерек Чісора все ніяк не може змиритись з думкою про перемогу Олександра Усика у поєдинку, який відбувся ще 31 жовтня. Британець незадоволений діями свого суперника на ринзі та взагалі не розуміє, чому судді віддали успіх українському боксеру. Про це повідомляє ютуб-канал "iFL TV".
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Критика від Чісори
Я вважаю, що цей хлопець не вміє бити. У нього просто немає удару. Усик тільки і робив, що уникав нашого бою. Я був дуже розчарований. Це ж профі-ринг, а не "любителі"! Я нав'язував бій, а він тільки тікав,
– заявив боксер з Великої Британії.
Дерек відверто зізнався, що Усик не може злякати суперників у хевівейті. Чісора відзначив сильну та слабку сторони українця. На його думку, Олександру зовсім не вистачає потужності удару, вони не вразили британця під час спільного поєдинку. Але в Усик добре рухається на ринзі. Якщо суперники не будуть готові до швидкості українця, то на них чекає спекотний вечір боксу.
Не міг британець спокійно завершити своє інтерв'ю та кинув у сторону українця гучну заяву: "Усик – скиглій, він занадто багато скаржиться. Олександр бідкався на мене на українському телебаченні. Це ж нерозумно".
Усик – Чісора: коротко про бій
- 31 жовтня боксери вийшли на ринг, щоб визначити переможця бою. Поєдинок видався доволі складним для обох спортсменів. Прихильники боксу побачили справжнє шоу тривалістю у всі 12 раундів.
- Чісора та Усик по черзі видавали хороші удари, але обидва виявились "міцними горішками" у хевівейті. П'ятий раунд виявився переломним для українця. Усик зайняв центр рингу та викидав потужні удари у корпус та обличчя британця, які у наступному раунді ледь не відправили його у нокаут. Дерека врятував лише сигнал про завершення трихвилинки.
- Передостанній раунд також був за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав. Судді одноголосно віддали перемогу боксеру з України – 117:112, 115:113, 115:113. Ця звитяга стала для Олександра 18-ю поспіль на професійному ринзі.
- Після поєдинку Усик повинен провести бій з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. Але сам британець воліє зустрітись із земляком Тайсоном Ф'юрі. Тому доля сутички з українцем наразі невідома. Британська сторона попросила українську команду дещо зачекати з поєдинком.
- Здається прохання Ентоні дещо послабили категоричну позицію Олександра щодо бою. Усик почав натякати, що начебто дозволить провести бій. де на ринзі зійдуть двоє боксерів з Великої Британії. Сам 31-річний Джошуа не проти побоксувати з боксером з України, але після сутички з Ф'юрі.
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