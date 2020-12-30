Британський боксер Дерек Чісора продовжує заявляти, що рішення віддати перемогу Олександру Усику було несправедливим. Він розкритикував роботу українця на ринзі та назвав його "любителем".

Дерек Чісора все ніяк не може змиритись з думкою про перемогу Олександра Усика у поєдинку, який відбувся ще 31 жовтня. Британець незадоволений діями свого суперника на ринзі та взагалі не розуміє, чому судді віддали успіх українському боксеру. Про це повідомляє ютуб-канал "iFL TV".

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Критика від Чісори

Я вважаю, що цей хлопець не вміє бити. У нього просто немає удару. Усик тільки і робив, що уникав нашого бою. Я був дуже розчарований. Це ж профі-ринг, а не "любителі"! Я нав'язував бій, а він тільки тікав,

– заявив боксер з Великої Британії.

Дерек відверто зізнався, що Усик не може злякати суперників у хевівейті. Чісора відзначив сильну та слабку сторони українця. На його думку, Олександру зовсім не вистачає потужності удару, вони не вразили британця під час спільного поєдинку. Але в Усик добре рухається на ринзі. Якщо суперники не будуть готові до швидкості українця, то на них чекає спекотний вечір боксу.

Не міг британець спокійно завершити своє інтерв'ю та кинув у сторону українця гучну заяву: "Усик – скиглій, він занадто багато скаржиться. Олександр бідкався на мене на українському телебаченні. Це ж нерозумно".

Усик – Чісора: коротко про бій