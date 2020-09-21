Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав українця Олександра Усика невідомим боксером та закликав Ентоні Джошуа відмовитись від поєдинку проти боксера з України.

Британець поділився своїми враженнями від можливого поєдинку Усика та Джошуа. Про це він розповів у інтерв'ю Behind The Gloves.

Читайте також: Усик і Джошуа можуть зустрітися вже навесні: Ентоні надіється на поразку українця від Чісори

Гучна заява британця

Ф'юрі вважає, якщо боксери вийдуть на ринг один проти одного, тоді перемогу у бою святкуватиме Усик. Але британець більше схиляється до того, що поєдинок між боксерами так і не відбудеться.

Наголосимо, що Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким зараз володіє британський боксер.

За словами Ф'юрі, Джошуа не потрібно проводити бій із українцем, де він отримає лиш 10% від тої суми, яку може заробити у поєдинку проти британця.

Ентоні, забудь про цей пояс. Нехай за нього б'ються інші боксери. Наприклад, Усик чи Паркер,

– сказав Ф'юрі.

Він заявив, що Джошуа потрібно виходити на великий бій, тому за словами Ф'юрі, він та Джошуа у боксі не для того, щоб виходити на ринг та битись проти незнайомих боксерів.

Цікаво! Чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа влаштує поразка Олександра Усика в поєдинку з Дереком Чісорою. У такому випадку Джошуа уникне обов'язкового захисту титулу WBO проти Усика та зможе зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

Все вирішиться у жовтні

Друга половина 2020 року повинна стати вирішальною у суперважкій вазі.

Бій Джошуа – Пулєв планують провести 12 жовтня, а поєдинок Усик з Чісорою – 31 жовтня. Приблизно у цей час повинен відбутися бій Ф'юрі з Деонтеєм Уайлдером.

Залежно від результатів поєдинків будуть прийматися подальші рішення.