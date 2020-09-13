Усик неожиданно проверил на прочность экс-игрока сборной Украины: фото
Евгений Селезнев, который недавно перебрался в "Колос", потренировался с украинским боксером Александром Усиком. Он несмотря на травму и сложные тренировки команды Костишина не отказался от такой дополнительного тренировки.
О совместной тренировке сообщил футболист в своем Instagram. Он посетил боксерскую тренировку в зале, где занимается украинский супертяжеловес Александр Усик.
Читайте также: Футболист в Бельгии совершил "промах года", который будет сниться ему в страшных снах: видео
Совместная тренировка
После такой активности спортсмены сделали совместное фото. Бывший игрок сборной Украины назвал их компанию бандой и добавил сюда девиз: "Никогда не сдавайся".
Усик готовится к бою против Дерека Чисоры, который ориентировочно состоится в октябре. Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой якобы под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.
35-летний нападающий возвращается в чемпионат Украины после трехлетнего отсутствия. В прошлом сезоне украинец выступал за турецкий "Бурсаспор". Он провел во всех турнирах 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.