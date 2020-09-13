Євген Селезньов, який нещодавно перебрався у "Колос", потренувався із українським боксером Олександром Усиком. Він попри травму та складні тренування команди Костишина не відмовився від такого додаткового тренування.

Про спільне тренування повідомив футболіст у своєму Instagram. Він відвідав боксерське тренування в залі, де займається український суперважковаговик Олександр Усик.

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Спільне тренування

Після такої активності спортсмени зробили спільне фото. Колишній гравець збірної України назвав їх компанію бандою та додав сюди девіз: "Ніколи" не здавайся".

Усик готується до бою проти Дерека Чісори, який орієнтовно відбудеться в жовтні. Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

35-річний нападник повертається у чемпіонат України після трирічної відсутності. У минулому сезоні українець виступав за турецький "Бурсаспор". Він провів у всіх турнірах 32 матчі, забив 13 голів і віддав 3 гольові передачі.