34-летнего украинца обошел чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри.

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А в рейтинге, независимо от весовой категории, Александр занимает четвертое место. Лучшим остается мексиканец Сауль Альварес, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Важно! Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боев, информация о которых хранится в базе данных сервера.

Отметим, что украинские боксеры Александр Захожий и Виктор Выхрист поднялись на 60 и 61 ступени рейтинга соответственно. Раньше они были 63 и 64 в топе. Владислав Сиренко остался на 45-м месте.

Рейтинг тяжелого веса от BoxRec

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Александр Усик (Украина)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Джозеф Паркер (Австралия)

7. Энди Руис-младший (США)

8. Дерек Чисора (Великобритания)

9. Майкл Хантер (США)

10. Мурат Гассиев (Россия)

…

45. Владислав Сиренко (Украина)

60. Александр Захожий (Украина)

61. Виктор Выхрист (Украина)

67. Андрей Руденко (Украина)