34-річного українця обійшов чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

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А у рейтингу незалежно від вагової категорії Олександр посідає четверте місце. Найкращим залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Важливо! Рейтинг BoxRec формується автоматично, покладаючись на статистику боїв, інформація про які зберігається у базі даних сервера.

Зазначимо, що українські боксери Олександр Захожий та Віктор Вихрист піднялися на 60 та 61 ступені рейтингу відповідно. Раніше вони були 63 та 64 у топі. Владислав Сіренко залишився на 45 місці.

Рейтинг важкої ваги від BoxRec

1. Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Деонтей Вайлдер (США)

5. Ділліан Уайт (Великобританія)

6. Джозеф Паркер (Австралія)

7. Енді Руїс-молодший (США)

8. Дерек Чісора (Велика Британія)

9. Майкл Хантер (США)

10. Мурат Гассієв (Росія)

…

45. Владислав Сіренко (Україна)

60. Олександр Захожий (Україна)

61. Віктор Вихрист (Україна)

67. Андрій Руденко (Україна)