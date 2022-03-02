Усик не знает, когда вернется на ринг: воля Украина для боксера важнее титулов
Источник:CNN
Александр Усик вернулся из Великобритании и почти сразу сменил боксерские перчатки на оружие. Спортсмен вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.
Усик: Они жертвы Путина
Александр Усик рассказал в интервью всю правду о войне в Украине и нападении российских оккупантов. Чемпион мира отметил, что россияне вообще не знают и не представляют, что на самом деле происходит в соседнем государстве.
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Власти московии делают все возможное, чтобы промывать людям мозг. Местные СМИ показывают только то, что будет указывать на мирную операцию российских войск в Украине. Усик назвал россиян жертвами кремлевского руководителя.
Они не видят, что происходит. Они жертвы своего президента Владимира Путина,
– ответил Усик.
"Украина и моя честь для меня важнее титулов"
Украинский боксер добавил, что пока не знает, когда положит оружие и снова выйдет на ринг. Сейчас Александру важнее защищать родную Украину, чем бороться за чемпионские пояса.
Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Украина и моя честь для меня важнее чемпионского титула. Когда начинается воздушная тревога, мы скрываемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся, мы заставляем себя веселиться… Мы стараемся поддерживать хорошее настроение ради детей,
– рассказал боксер.
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