Усик: Вони жертви Путіна

Олександр Усик розповів в інтерв'ю усю правду про війну в Україні та напад російських окупантів. Чемпіон світу зазначив, що росіяни взагалі не знають і не уявляють, що насправді відбувається у сусідній державі.

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Влада московії робить усе можливе, щоб промивати людям мозок. Місцеві ЗМІ показують лише те, що буде вказувати на "мирну операцію" російських військ в Україні. Усик назвав росіян жертвами кремлівського очільника.

Вони не бачать, що відбувається. Вони жертви свого президента Володимира Путіна,

– відповів Усик.

"Україна та моя честь для мене важливіша, ніж титули"

Український боксер додав, що наразі не знає, коли покладе зброю та знов вийде на ринг. Зараз для Олександра важливіше захищати рідну Україну, ніж боротись за чемпіонські пояси.

Я справді не знаю, коли повернуся на ринг. Україна та моя честь для мене важливіша, ніж чемпіонський титул. Коли починається повітряна тривога, ми ховаємось. Звичайно, коли нас багато, ми веселимося, ми змушуємо себе веселитися… Ми намагаємось підтримувати гарний настрій заради дітей,

– розповів боксер.

Відзначимо, що Усик записався до тероборони вслід за іншим українцем Василем Ломаченком. Олександр у найближчому поєдинку повинен був друге побитись проти Ентоні Джошуа.

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