Усик: Они жертвы Путина Александр Усик рассказал в интервью всю правду о войне в Украине и нападении российских оккупантов. Чемпион мира отметил, что россияне вообще не знают и не представляют, что на самом деле происходит в соседнем государстве.

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Власти московии делают все возможное, чтобы промывать людям мозг. Местные СМИ показывают только то, что будет указывать на мирную операцию российских войск в Украине. Усик назвал россиян жертвами кремлевского руководителя. Они не видят, что происходит. Они жертвы своего президента Владимира Путина,

– ответил Усик.

"Украина и моя честь для меня важнее титулов" Украинский боксер добавил, что пока не знает, когда положит оружие и снова выйдет на ринг. Сейчас Александру важнее защищать родную Украину, чем бороться за чемпионские пояса. Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Украина и моя честь для меня важнее чемпионского титула. Когда начинается воздушная тревога, мы скрываемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся, мы заставляем себя веселиться… Мы стараемся поддерживать хорошее настроение ради детей,

– рассказал боксер.

Отметим, что Усик записался в терроборону вслед за другим украинцем Василием Ломаченко. Александр в ближайшем поединке должен был второе подраться против Энтони Джошуа.

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