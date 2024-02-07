Свій наступний бій він мав провести в Саудівській Аравії 17 лютого проти Тайсона Ф'юрі. Через травму британця поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу довелося перенести на 18 травня, проте місце битви залишиться незмінним.

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Країни-лідерки у знаннях із боксу

Український чемпіон поділився думкою щодо експертності фанатів боксу в різних країнах. Він назвав нації, які, на його думку, найкраще розбираються в цьому виді спорту.

Мені подобається Велика Британія, мені подобаються британські фанати. Мені подобається, що вони дуже добре розбираються в боксі. Прям взагалі капець як розбираються! Я думаю, фанати з Великої Британії та Мексики прямо конкретно розбираються в боксі. Я їм вдячний,

– заявив Усик.

Зазначимо, що протягом професійної кар'єри Олександр Усик тричі бився у Великій Британії. У Мексиці йому не доводилося виходити в ринг, проте першим суперником серед професіоналів був саме мексиканець – Феліпе Ромеро.

Цікаво. Олександра Усика поєднують теплі спогади з Великою Британією також через Олімпіаду-2012 у Лондоні. Він став тріумфатором Ігор, перемігши у фіналі Клементе Руссо.