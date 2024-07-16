Усик назвал двух боксеров из прошлого, с которыми хотел бы провести поединки: кого выбрал украинец

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри записал свое имя золотыми буквами в историю бокса. Он стал лишь вторым бойцом, который становился абсолютом в крузервейте и хевивейте.

Впереди украинского чемпиона ожидает реванш с британцем. После этого он может снова вернуться в первую тяжелую весовую категорию.

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Элитный выбор

Обладатель поясов WBA, WBO, WBC и IBO рассказал, с кем бы он хотел разделить ринг среди боксеров из прошлого. Усик назвал двух легендарных бойцов, среди которых нашлось место и Майку Тайсону.

"Назову несколько человек. Первый – Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени он был очень техничен и имел сильный удар.

Второй – Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником", – сказал Усик.

. Джо Луис на профессиональном уровне выступал с 1934 по 1951 год. Он провел 69 боев, одержав 66 побед. Был чемпионом мира в супертяжелом весе. Победил 22 соперников за чемпионский титул в тяжелом весе, что было лучшим показателем в истории бокса до 2015 года, когда этот рекорд побил Владимир Кличко.

Напомним, что осенью, несмотря на свой возраст, Майк Тайсон вернется в ринг после почти 20-летней паузы. Он проведет бой против ютубера и боксера Джейка Пола. Поединок состоится 15 ноября.