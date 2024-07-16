У него возник конфликт с курьером, который перерос в физическое насилие. События происходили на улицах Лондона.

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Подробности скандала

40-летний спортсмен вступил в стычку с работником службы доставки Deliveroo. Тот на велосипеде ехал по тротуару, где ели люди, что, вероятно, не понравилось боксеру.

Сначала Чисора громко ругал курьера, но только словами все не закончилось. Известный британский боксер вступил в схватку, а затем ударил велосипедиста головой.

Вследствие этого курьер потерял равновесие. Он упал на землю, после чего съемка конфликта была завершена.

Как Чисора ударил курьера на улице: смотрите видео

Отметим, что свой следующий бой Дерек Чисора должен провести уже 27 июля. Его соперником будет Джо Джойс.