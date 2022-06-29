Выход Усика на ринг в такие сложные времена поднимет дух людей до неба, – промоутер украинца

Александр Усик уже в августе этого года встретится на ринге с Энтони Джошуа. Реванш состоится в Джедди, Саудовская Аравия.

Красюк: Усик – национальный герой

Александр Красюк, промоутер Усика, поделился мыслями о возможном завоевании украинцем звания абсолютного чемпиона мира. Он убежден, что Александр может стать лучшим боксером ХХ века.

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"Может быть, он станет лучшим боксером в истории не только Украины. Никто не достигал звания абсолютного чемпиона в двух дивизионах. Это история", – отметил Красюк.

По мнению промоутера, победа Усика над Джошуа повлияет на моральное состояние украинцев.

Совершенно исключительный. Усик – национальный герой, он – икона для молодого поколения. Он показывает очень мощный пример – когда человек из села и бедной семьи благодаря тяжелому труду и настойчивости добивается успеха в своей жизни. Он вдохновит миллионов людей по всему, особенно в родной Украине. Просто выход Усика на ринг в такие сложные времена поднимет дух людей вплоть до неба,

– подчеркнул специалист.

Усик – Джошуа: главное о сражении-ответе

Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Боксеры встретятся в Джедди в Саудовской Аравии.

Энтони и Александр впервые встретились после поединка в сентябре. Команды обоих боксеров официально подписали соглашение о реванше.

Усик и Джошуа не стали ждать августа и провели дуэль взглядов. Боксеры не могли оторвать глаз друг от друга.

На кону поединка сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Эти титулы Александр отобрал у Энтона 21 сентября.