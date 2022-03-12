Усик начал продажу эксклюзивной одежды для сбора средств на нужды Украины

Александр Усик помогает Украине не только физически, но и финансово. Украинский боксер запустил благотворительную продажу специальной одежды.

Финансовая помощь от Усика

Чемпион мира начал сбор средств на нужды украинского народа, ставшего жертвой военного нападения России. Александр Усик приступил к продаже классной патриотической одежды.

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Команда боксера создала одежду, которую может приобрести каждый желающий. Все заработанные деньги пойдут на помощь украинцам.

На футболках, худые изображены боксерские перчатки (золотого и сине-желтого цвета), трезубец и патриотическая надпись "Руки прочь от Украины".

На странице Усика в инстаграмме указано, что линия одежды будет ограничена и пойдет на поддержку украинцев, которые находятся в опасности и нуждаются в неотложной помощи.

Стоимость эксклюзивного товара стоит от 33 до 60 долларов.



Благотворительная продажа одежды от Усика / Фото с инстаграмма боксера