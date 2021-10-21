Усик может стать последним соперником в карьере Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри после эффектной победы в бою с Деонтеем Уайлдером нацелился на поединок с Александром Усиком. Встреча с украинским боксером может быть последней в карьере британского чемпиона.

Усик и Фьюри могут провести объединительный бой

Джон Фьюри, отец непобедимого Тайсона, заявил, что его сын стремится провести объединительный бой с Усиком. Как известно, украинец удерживает остальные три ключевых пояса – WBO, WBA, IBF.

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Отец боксера намекнул, что Фьюри после встречи с Усиком может уйти из бокса.

Тайсон хочет объединить титулы в поединке с Усиком. Он думает об этом. То, что он решит после этого поединка – его дело,

– сказал Джон.

Джон Фьюри рассказал, что у Тайсона нет мотивации сражаться против менее рейтинговых соперников.

"Тайсону будет сложно найти мотивацию против Диллиана Уайта, Дерека Чисоры и других пятисортных или шестисортных тяжеловесов. Это сложно для него", – резюмировал отец боксера.

Усик – Фьюри: главное