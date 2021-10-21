Усик і Ф'юрі можуть провести об'єднавчий бій
Джон Ф'юрі, батько непереможного Тайсона, заявив, що його син прагне провести об'єднавчий бій з Усиком. Як відомо, українець утримує інші три ключові пояси – WBO, WBA, IBF.
Це цікаво Тепер Усик буде вовком: тренер пояснив чому українець "з'їсть" Ф'юрі і Джошуа
Батько боксера натякнув, що Ф'юрі після зустрічі з Усиком може піти з боксу.
Тайсон хоче об'єднати титули в поєдинку з Усиком. Він думає про це. Те, що він вирішить після цього поєдинку – його справа,
– сказав Джон.
Джон Ф'юрі розповів, що в Тайсона немає мотивації битися проти менш рейтингових суперників.
"Тайсону буде складно знайти мотивацію проти Ділліан Уайта, Дерека Чісори та інших п'ятисортних або шестисортних важковаговиків. Це складно для нього", – резюмував батько боксера.
Усик – Ф'юрі: головне
- Розмови про поєдинок 34-річного Усика з Ф'юрі почалися після того, як українець 25 вересня переміг Ентоні Джошуа. Олександр став чемпіоном світу.
- Згодом Тайсон Ф'юрі жорстко нокаутував Деонтея Уайлдера та зберіг пояс WBC. Відтак, Усик та Ф'юрі потенційно можуть визначити абсолютного чемпіона світу.
- Наразі на заваді поєдинку стоїть Джошуа, з яким Усик зобов'язаний провести реванш. Щодо Тайсона, то британцю, ймовірно, доведеться провести обов'язковий захист поясу.